ООН подтвердила гибель 8500 мирных жителей с начала российской агрессии

11 апреля, 16:41
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Буча после оккупации (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

Буча после оккупации (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

ООН подтвердила гибель 8500 мирных граждан с начала российского вторжения в Украину по апрель этого года.

Об этом сообщает СNN cо ссылкой на Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По их данным, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 9 апреля 2023 года 8 490 мирных жителей были убиты и 14 244 ранены.

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Управление подчеркнуло, что фактические цифры, вероятно, будут «значительно выше», поскольку информация из некоторых прифронтовых точек, таких как Мариуполь и Северодонецк, была получена с задержкой, а многие сообщения ожидают подтверждения.

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Большинство подтвержденных смертей среди гражданского населения было зафиксировано на подконтрольных Киеву территориях, которые атакует Россия. При этом 3927 человек погибли в Донецкой и Луганской областях, где происходят одни из самых кровопролитных боев в войне.

По данным управления, на территории, временно оккупированной РФ, погибло по меньше мере 1894 мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России геноцидом украинского народа.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   ООН Верховная Рада Мирные жители

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