ООН подтвердила гибель 501 украинского ребенка из-за российской агрессии 3 апреля, 19:13 Мурал Милана во временно оккупированном Мариуполе, который был уничтожен россиянами (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

По данным ООН, 501 ребенок в Украине погибли из-за российского вторжения. Реальное число погибших детей может быть больше.

Об этом сообщила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел в Twitter.

«Еще одна трагедия для детей и семей Украины. С момента эскалации войны в феврале 2022 года погиб по меньшей мере 501 ребенок», — пишет она.

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Рассел уточнила, что это всего лишь подтвержденная ООН цифра. Реальное число, по ее словам, может быть намного выше, а потери для пострадавших семей невообразимы.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.