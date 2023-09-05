«Приглашаю в освобожденные населенные пункты». Лубинец ответил комиссии ООН, которая не нашла «достаточных доказательств» геноцида в Украине 5 сентября, 23:10 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал заявление Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине о том, что она пока не нашла достаточных доказательств геноцида в Украине.

Об этом во вторник, 5 сентября, Лубинец написал в Telegram.

Он заявил, что статья 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании дает четкое объяснение, что считается геноцидом.

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Лубинец привел данные по Украине:

Убийство членов определенной группы лиц. В ООН сообщали, что на данный момент в Украине погибли 9 444 мирных граждан. Нанесение тяжких телесных или психических повреждений членам определенной группы. В результате российской агрессии в Украине почти 17 000 человек получили ранения. Создание членам группы условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее уничтожение. Лубинец вспомнил о массированных ракетных атаках по энергетической инфраструктуре Украины зимой и подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он также акцентировал на условиях, в которых живут украинцы у линии фронта.

Невозможность рождения детей в среде группы. Лубинец привел данные Офиса генпрокурора, по которым в Украине с 24 февраля 2022 года зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершенного россиянами.

Насильственное перемещение детей из одной этногруппы в другую. Лубинец отметил, что по официальной информации с портала Дети войны оккупанты депортировали 19 546 украинских детей.

«Если международной комиссии ООН этих фактов недостаточно, чтобы признать очевидные вещи, то приглашаю ее представителей посетить освобожденные украинскими воинами населенные пункты или населенные пункты, которые расположены недалеко от линии фронта! Там все сразу станет очевидным!» — подчеркнул Лубинец.

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4 сентября глава международной независимой комиссии ООН Эрик Мьосе заявил, что она пока не нашла достаточных доказательств геноцида в Украине.

В то же время он отметил, что комиссия зафиксировала большое количество нарушений со стороны российских войск, в частности умышленных убийств, незаконных задержаний, пыток, изнасилований и других форм сексуального насилия, депортации детей, и многие из этих нарушений квалифицируются как военные преступления, а некоторые из них, если это подтвердят дальнейшие доказательства, могут считаться преступлениями против человечества.

В марте комиссия опубликовала доклад, в котором подтвердила, что российские атаки на гражданских в Украине, систематические пытки, изнасилования и убийства на захваченных территориях приравниваются к военным преступлениям и, возможно, преступлениям против человечности.

Парламентская ассамблея НАТО 22 мая признала преступления страны-агрессора России против Украины геноцидом.

Парламентская ассамблея Совета Европы своей резолюцией от 27 апреля признала геноцидом принудительное перемещение украинских детей в Россию.

Верховная Рада 14 апреля 2022 года признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала мировое сообщество сделать то же самое.



Геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и некоторые другие страны.