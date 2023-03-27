В ООН предположили, что обыски в УПЦ МП могут быть «дискриминацией» 27 марта, 00:48 Большая колокольня монастыря Киево-Печерская Лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что обыски в помещениях УПЦ Московского патриархата могут «иметь дискриминационный характер».

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января 2023 года.



В докладе упоминается, что Служба безопасности Украины провела обыски в монастырях, офисах, учебных заведениях и другой собственности УПЦ МП в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровске, Хмельницком, а также в Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областей.

Видео дня

В ООН утверждают, что в некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа.

«УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром неотъемлемых прав на справедливое судебное разбирательство», — заявили в ООН.