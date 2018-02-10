ООН может выступать твердым гарантом режима прекращения огня на Донбассе - Порошенко

Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира, сказал президент Петр Порошенко.

Соответствующее видео размещено на его странице в Facebook.

"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что ООН отнесла Украину к странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов.