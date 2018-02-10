ООН может выступать твердым гарантом режима прекращения огня на Донбассе - Порошенко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко

Петр Порошенко

Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира, сказал президент Петр Порошенко.

Соответствующее видео размещено на его странице в Facebook.

"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией", - сказал президент.

 Ранее сообщалось, что ООН отнесла Украину к странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове