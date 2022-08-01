«У нас много претензий». ООН и Красный Крест «вообще ничего не делают» для пленных азовцев — сестра пленного

1 августа, 22:59
На Софийской площади собрались десятки человек, преимущественно родные бойцов полка Азов, 30 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На Софийской площади собрались десятки человек, преимущественно родные бойцов полка Азов, 30 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Родственники военнопленных недовольны тем, как ООН и Международный комитет Красного Креста занимаются делом украинских пленных из Азовстали.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказала Сандра Кротевич, член Ассоциации семей защитников Азовстали, сестра начальника штаба полка Азов Богдана Кротевича, ныне находящегося в российском плену.

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Она подчеркнула, что Красный Крест и ООН «вообще ничего не делают» по этому вопросу.

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«К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают. Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло, сколько находится в донецких больницах на неподконтрольной территории. Как они будут возвращать погибших ребят — нам тоже неизвестно. Мы ждем ответа от Красного Креста. Мы очень возмущены. Они нам обещали, они ребятам обещали, что ребята вернутся живыми, но они свои обязательства не сдержали», — сказала Кротевич.

По ее словам, родственники пленных потребуют отставки главы Международного комитета Красного Креста и сейчас занимаются подготовкой документов для этого.

«Такая организация не может финансироваться всем миром, потому что она не выполняет обязательств по конвенциям, которые она должна выполнять. Я за 72 дня от Красного Креста не услышала, жив ли у меня брат и где он находится», — добавила Кротевич.

https://www.youtube.com/watch?v=mcTMfyGlddM&t=1279s

Ранее родные бойцов, защищавших Азовсталь в Мариуполе, и активисты во время акции на Софийской площади в Киеве призвали мировое сообщество признать Россию государством-спонсором терроризма. Мероприятие стало реакцией на теракт, который страна-агрессор совершила в Еленовской колонии, убив украинских военнопленных.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия ООН Пленные Красный Крест Азовсталь Военнопленные Полк Азов Война России против Украины

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