«Онуфрия на нары». Главу УПЦ МП освистали у Лавры — видео

7 мая, 17:16
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Онуфрий быстро заскочил в машину после того, как его освистали у Лавры (Фото:Скриншот с видео Киев без цензуры / Telegram)

Онуфрий быстро заскочил в машину после того, как его освистали у Лавры (Фото:Скриншот с видео Киев без цензуры / Telegram)

Митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия, который продолжает проводить богослужения в Киево-Печерской лавре, встретили криками позора.

Видео опубликовали киевские паблики. Утверждается, что инцидент произошел в субботу, 6 мая.

Как видно из видео, Онуфрия при выходе из Лавры встретили активисты под крики «Онуфрия на обмен» и «Онуфрия на нары». Руководитель УПЦ МП быстро прошел мимо толпы и заскочил в авто.

Видео дня

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7 мая Онуфрий снова находился в Лавре, где провел воскресное богослужение.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1655212524109701120?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Российское гражданство Онуфрия и изгнание из Лавры

Журналисты Украинской правды ранее нашли у митрополита УПЦ МП Онуфрия (в мире Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство.

Онуфрий в ответ заявил, что уже избавился от паспорта РФ, хотя не уточнил, когда именно.

Но после этого его российский паспорт нашли в базе МВД России, что опровергает его слова.

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Еще в марте государство обязало УПЦ МП выселиться из Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договора об аренде. Представители УПЦ МП в начале апреля наконец-то допустили в помещения святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. В то же время они продолжают проводить там богослужения, в том числе и под руководством митрополита Онуфрия.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко ранее заявлял, что монашеская жизнь в Лавре будет продолжаться, и заверил, что у Украины есть «план действий». Он заявил, что государство рассмотрит разные предложения по использованию Киево-Печерской Лавры в будущем.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Православная церковь Украины Митрополит Онуфрий Православная церковь в Украине русская православная церковь в Украине

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