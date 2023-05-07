«Онуфрия на нары». Главу УПЦ МП освистали у Лавры — видео 7 мая, 17:16 Онуфрий быстро заскочил в машину после того, как его освистали у Лавры (Фото:Скриншот с видео Киев без цензуры / Telegram)

Митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия, который продолжает проводить богослужения в Киево-Печерской лавре, встретили криками позора.



Видео опубликовали киевские паблики. Утверждается, что инцидент произошел в субботу, 6 мая.

Как видно из видео, Онуфрия при выходе из Лавры встретили активисты под крики «Онуфрия на обмен» и «Онуфрия на нары». Руководитель УПЦ МП быстро прошел мимо толпы и заскочил в авто.

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7 мая Онуфрий снова находился в Лавре, где провел воскресное богослужение.

Российское гражданство Онуфрия и изгнание из Лавры

Журналисты Украинской правды ранее нашли у митрополита УПЦ МП Онуфрия (в мире Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство.

Онуфрий в ответ заявил, что уже избавился от паспорта РФ, хотя не уточнил, когда именно.

Но после этого его российский паспорт нашли в базе МВД России, что опровергает его слова.

Еще в марте государство обязало УПЦ МП выселиться из Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договора об аренде. Представители УПЦ МП в начале апреля наконец-то допустили в помещения святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. В то же время они продолжают проводить там богослужения, в том числе и под руководством митрополита Онуфрия.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко ранее заявлял, что монашеская жизнь в Лавре будет продолжаться, и заверил, что у Украины есть «план действий». Он заявил, что государство рассмотрит разные предложения по использованию Киево-Печерской Лавры в будущем.