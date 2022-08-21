Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий встретился с пленными россиянами и пожелал «чтобы Бог оберегал всех людей на поле боя» 21 августа, 21:35 Предстоятель УПЦ Онуфрий встретился с пленными россиянами в Киево-Печерской Лавре (Фото:Скриншот с видео Volodymyr Zolkin / YouTube)

Предстоятель Украинской православной церкви (ранее Московского патриархата), митрополит Онуфрий пообщался со взятыми в плен российскими оккупантами. Встреча прошла в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщает приближенный к этой религиозной конфессии Союз православных журналистов.

Видео встречи опубликовано на ютуб-канале журналиста и блогера Владимира Золкина, регулярно постящего видео общения с российскими пленными.

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Онуфрий сделал несколько заявлений по поводу войны. В частности, он призвал пленных россиян передать на родину, что войну нужно остановить и что украинцы хотят мира.

«Хочу пожелать, чтобы Господь вернул вас в свое отечество, семьи. Чтобы вы увидели матерей, сестер, жен, детей, братьев, друзей. Хотелось бы, чтобы вы им сказали такие слова: мы не хотим войны, которая сегодня ведется в Украине. Мы не хотим, чтобы разрушались наши города, поселки, чтобы гибли наши и ваши люди. Не хотим, чтобы матери ни в Украине, ни в России встречали своих мертвых сыновей и плакали над ними горькими, неутешными слезами. Это нужно остановить, это можно остановить», — сказал митрополит, обращаясь к пленным российским солдатам.

Онуфрий сказал, что «остановить» боевые действия якобы можно «словом любви», чтобы «украинцы и россияне жили в мире и согласии».

«Нужно найти слово любви, которое могло бы заставить замолчать пушки, остановить ракеты. Мы хотим, чтобы был мир. Наша УПЦ делала все, чтобы российский и украинский народы жили в мире, согласии и любви. Вышло так, как получилось. Но даже если зло случилось, его следует остановить. Пусть Господь даст нашим правителям мужество, ум, мудрость обрести слово любви, которым останавливается всякое зло», — отметил предстоятель церкви, которая еще недавно относила себя к Московскому патриархату.

Далее митрополит Онуфрий попросил божьего благословения для «всех людей» на «поле боя»

«Хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех людей, находящихся на поле боя. Война — не то средство, которым можно достичь единства между народами, между семьями. Насилие не может сделать единство, единство создается любовью. А любовь — это Бог. Тот, кто молится и соблюдает божественные заповеди, есть человек Божий. Да благословит Бог наши земли миром», — подчеркнул предстоятель УПЦ (МП).

При этом он повторил тезис кремлевской пропаганды о якобы общих духовных корнях украинцев и россиян.

«Не знаю, понимаете ли вы или нет, но так не должно быть. Нельзя убивать друг друга. Смерть не приносит никому пользы, а лишь горе в каждый дом. Чтобы народы, вышедшие из единой купели Крещения, воевали друг с другом — это позор. И мы должны сделать все, чтобы это безумие прекратилось», — подытожил Онуфрий.

На заявления Онуфрия отреагировал архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий.

«Получилось так, как получилось», — эти слова предстоятеля церкви Московского патриархата звучат «словно как оправдание перед пришедшими нас пленить», отметил Евстратий Заря.

Высказывание Онуфрия «хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех находящихся на поле боя людей» Евстратий оценивает как то, что «митрополит Онуфрий желает оккупантам Божьей охраны».

Осуждает представитель ПЦУ и фразу главы УПЦ (МП) относительно «Войны друг с другом».

«Нет никакого „друга с другом“. Такие слова — фактически формула гражданской войны, кремлевский нарратив, который, кстати, и лично Онуфрий продвигал, рассказывая об именно такой „гражданской“ войне [на Донбассе]… На самом деле Россия воюет против Украины. Россия напала на Украину, Россия оккупировала часть территории и хочет оккупировать еще больше. Как только Россия покинет нашу землю и вернется к границам, соглашение о которых она сама подписала — война завершится. А выражение Онуфрия уравнивает две стороны, как будто бы одинаково виноваты, или одинаково невиновны», — заключает архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий.

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Открестились от Москвы? Что произошло с УПЦ (МП) после начала полномасштабной войны

28 мая Украинская православная церковь (московского патриархата) собрала Собор в Киеве по вопросам церковной жизни, возникшим после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Собор УПЦ заявил, что осуждает войну и выражает несогласие с позицией патриарха московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Кроме того, в УПЦ (МП) объявили об изменениях для полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины глава российской православной церкви патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на войну в Украине. В апреле Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, где расхваливал российских солдат и поставил под вопрос независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции относительно войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

Священный синод Православной церкви Украины призвал архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины УПЦ московского патриархата присоединяться к ПЦУ. Десятки общин УПЦ МП уже присоединились к ПЦУ.

После заявлений о своей «независимость» в УПЦ заявили, что для возобновления диалога с ПЦУ хотят, чтобы представители Православной Церкви Украины «прекратили силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов». Кроме того, от ПЦУ требуют «осознать, что их канонический статус фактически неавтокефальный».

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