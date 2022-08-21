Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий встретился с пленными россиянами и пожелал «чтобы Бог оберегал всех людей на поле боя»

21 августа, 21:35
Предстоятель УПЦ Онуфрий встретился с пленными россиянами в Киево-Печерской Лавре (Фото:Скриншот с видео Volodymyr Zolkin / YouTube)

Предстоятель УПЦ Онуфрий встретился с пленными россиянами в Киево-Печерской Лавре (Фото:Скриншот с видео Volodymyr Zolkin / YouTube)

Предстоятель Украинской православной церкви (ранее Московского патриархата), митрополит Онуфрий пообщался со взятыми в плен российскими оккупантами. Встреча прошла в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщает приближенный к этой религиозной конфессии Союз православных журналистов.

Видео встречи опубликовано на ютуб-канале журналиста и блогера Владимира Золкина, регулярно постящего видео общения с российскими пленными.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=ENa7SF01mLo&ab_channel=VolodymyrZolkin

Онуфрий сделал несколько заявлений по поводу войны. В частности, он призвал пленных россиян передать на родину, что войну нужно остановить и что украинцы хотят мира.

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«Хочу пожелать, чтобы Господь вернул вас в свое отечество, семьи. Чтобы вы увидели матерей, сестер, жен, детей, братьев, друзей. Хотелось бы, чтобы вы им сказали такие слова: мы не хотим войны, которая сегодня ведется в Украине. Мы не хотим, чтобы разрушались наши города, поселки, чтобы гибли наши и ваши люди. Не хотим, чтобы матери ни в Украине, ни в России встречали своих мертвых сыновей и плакали над ними горькими, неутешными слезами. Это нужно остановить, это можно остановить», — сказал митрополит, обращаясь к пленным российским солдатам.

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Онуфрий сказал, что «остановить» боевые действия якобы можно «словом любви», чтобы «украинцы и россияне жили в мире и согласии».

«Нужно найти слово любви, которое могло бы заставить замолчать пушки, остановить ракеты. Мы хотим, чтобы был мир. Наша УПЦ делала все, чтобы российский и украинский народы жили в мире, согласии и любви. Вышло так, как получилось. Но даже если зло случилось, его следует остановить. Пусть Господь даст нашим правителям мужество, ум, мудрость обрести слово любви, которым останавливается всякое зло», — отметил предстоятель церкви, которая еще недавно относила себя к Московскому патриархату.

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Далее митрополит Онуфрий попросил божьего благословения для «всех людей» на «поле боя»

«Хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех людей, находящихся на поле боя. Война — не то средство, которым можно достичь единства между народами, между семьями. Насилие не может сделать единство, единство создается любовью. А любовь — это Бог. Тот, кто молится и соблюдает божественные заповеди, есть человек Божий. Да благословит Бог наши земли миром», — подчеркнул предстоятель УПЦ (МП).

При этом он повторил тезис кремлевской пропаганды о якобы общих духовных корнях украинцев и россиян.

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«Не знаю, понимаете ли вы или нет, но так не должно быть. Нельзя убивать друг друга. Смерть не приносит никому пользы, а лишь горе в каждый дом. Чтобы народы, вышедшие из единой купели Крещения, воевали друг с другом — это позор. И мы должны сделать все, чтобы это безумие прекратилось», — подытожил Онуфрий.

На заявления Онуфрия отреагировал архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий.

«Получилось так, как получилось», — эти слова предстоятеля церкви Московского патриархата звучат «словно как оправдание перед пришедшими нас пленить», отметил Евстратий Заря.

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Высказывание Онуфрия «хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех находящихся на поле боя людей» Евстратий оценивает как то, что «митрополит Онуфрий желает оккупантам Божьей охраны».

Осуждает представитель ПЦУ и фразу главы УПЦ (МП) относительно «Войны друг с другом».

«Нет никакого „друга с другом“. Такие слова — фактически формула гражданской войны, кремлевский нарратив, который, кстати, и лично Онуфрий продвигал, рассказывая об именно такой „гражданской“ войне [на Донбассе]… На самом деле Россия воюет против Украины. Россия напала на Украину, Россия оккупировала часть территории и хочет оккупировать еще больше. Как только Россия покинет нашу землю и вернется к границам, соглашение о которых она сама подписала — война завершится. А выражение Онуфрия уравнивает две стороны, как будто бы одинаково виноваты, или одинаково невиновны», — заключает архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий.

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Открестились от Москвы? Что произошло с УПЦ (МП) после начала полномасштабной войны

28 мая Украинская православная церковь (московского патриархата) собрала Собор в Киеве по вопросам церковной жизни, возникшим после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Собор УПЦ заявил, что осуждает войну и выражает несогласие с позицией патриарха московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Кроме того, в УПЦ (МП) объявили об изменениях для полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви.

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После начала полномасштабной войны РФ против Украины глава российской православной церкви патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на войну в Украине. В апреле Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, где расхваливал российских солдат и поставил под вопрос независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции относительно войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

Священный синод Православной церкви Украины призвал архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины УПЦ московского патриархата присоединяться к ПЦУ. Десятки общин УПЦ МП уже присоединились к ПЦУ.

После заявлений о своей «независимость» в УПЦ заявили, что для возобновления диалога с ПЦУ хотят, чтобы представители Православной Церкви Украины «прекратили силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов». Кроме того, от ПЦУ требуют «осознать, что их канонический статус фактически неавтокефальный».

Редактор: София Лазарова

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Теги:   РПЦ Пленные УПЦ МП Митрополит Онуфрий Российские военные Военнопленные Война России против Украины

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