Онуфрий провел воскресную службу в Лавре, несмотря на требование к УПЦ МП покинуть святыню 2 апреля, 13:42 Онуфрий провел воскресную службу в Лавре, несмотря на запрет УПЦ МП находиться в святыне (Фото:УПЦ МП)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий утром в воскресенье, 2 апреля, провел службу в Киево-Печерской Лавре, несмотря на то, что УПЦ МП уже пять дней как должна была покинуть помещение святыни.

Фото и видео воскресной литургии опубликовала пресс-служба УПЦ МП.

Экс-наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) ожидаемо не пришел на службу, поскольку накануне суд отправил его под круглосуточный домашний арест на два месяца.

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Выселение УПЦ из Лавры: что происходит

29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договоры об аренде, заключенные в 2013 году, а позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры УПЦ МП.

Однако 30 марта священники УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужение.

Также они дважды не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственных имуществ Киево-Печерской лавры. В связи с этим заповедник подал заявление в полицию.

Руководство УПЦ МП во главе с наместником Лавры Петром Лебедем (митрополитом Павлом) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований.

УПЦ МП также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.

Несмотря на категорический отказ покидать Лавру УПЦ МП, активно вывозит имущество из святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры «все, кроме мощей».