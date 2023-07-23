Митрополит УПЦ Онуфрий неоднозначно прокомментировал обстрел Одессы, намекнув на версию минобороны РФ и роспропагандистов

23 июля, 13:30
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Митрополит УПЦ МП Онуфрий неоднозначно прокомментировал обстрел Одессы (Фото:УПЦ МП)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий неоднозначно прокомментировал обстрел Одессы (Фото:УПЦ МП)

Митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий неоднозначно прокомментировал обстрел Одессы 23 июля, намекнув на версию роспропаганды о том, что причиной разрушений стала не российская ракета, а украинская ПВО.

Заявление Онуфрия, который сегодня утром провел богослужение в Киево-Печерской Лавре, опубликовала пресс-служба УПЦ Московского патриархата.

Онуфрий выразил соболезнования духовенству, верующим и жителям Одессы, где российская ракетная атака разрушила Спасо-Преображенский храм УПЦ МП, дома и унесла жизнь одного человека.

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«Любой, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя» — заявил Онуфрий, комментируя разрушения в Одессе.

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Преображенский собор в Одессе сильно разрушен в результате российской ракетной атаки в ночь на 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev) «Разрушения колоссальные». В УПЦ МП показали последствия российского удара по Преображенскому собору в Одессе

В своем обращении он ни разу не заявил о причастности российской стороны и не осудил действия российской армии, которая в очередной раз атаковала Одессу.

Ранее Минобороны РФ и российские пропагандисты заявили, что удар по Преображенскому собору в Одессе нанесла украинская ПВО. Там заявили, что их «высокоточное оружие» ударило в Одессе по «объектам, где готовились теракты против РФ», а на собор, по версии роспропаганды, упала украинская ракета ЗРК.

В ночь на 23 июля российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. Ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

В результате атаки погиб гражданский мужчина 1974 года рождения и пострадали 22 человека, среди которых четверо — дети.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Одесская область Одесса УПЦ МП Митрополит Онуфрий Минобороны РФ Ракетные удары Российская пропаганда Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака русская православная церковь в Украине

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