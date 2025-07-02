Митрополит УПЦ МП Онуфрий утверждает, что не имеет никаких других паспортов, кроме украинского

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что не имеет паспортов других стран (Фото: УПЦ МП / Facebook)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский) утверждает, что не имеет никаких других паспортов, кроме украинского. Об этом заявил спикер УПЦ МП митрополит Климент в комментарии Суспільному в среду, 2 июля.

По словам спикера, Онуфрий также утверждает, что не обращался в другие страны, в частности в Россию, для получения другого гражданства.

Климент отметил Суспільному, что Онуфрий имеет «все права обжаловать указ» президента и будет защищать свои права как гражданин Украины.

Кроме этого, Климент заявил, что решение о прекращении гражданства «подлежат определенному юридическому сомнению».

2 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ МП Онуфрия.

Как установила Служба безопасности Украины, Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ, однако не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы. При этом он и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

Ранее журналисты Украинской правды нашли у Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство. Онуфрий в ответ заявил, что уже избавился от паспорта РФ, хотя не уточнил, когда именно.

Но после этого его российский паспорт нашли в базе МВД России.