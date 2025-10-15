В Киеве и трех областях отменили экстренные отключения света — ДТЭК

15 октября, 22:45
Женщина переходит улицу во время отключения электроэнергии в Киеве (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях вечером в среду, 15 октября, отменили экстренные отключения света. Об этом в Telegram сообщает ДТЭК.

Ранее в Минэнерго заявляли, что во всех регионах Украины, кроме Донецкой и части Черниговской областей применены аварийные графики отключений. Причиной ограничений являются последствия предыдущих российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

В Министерстве отметили, что на Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений. В областях, пострадавших от обстрелов, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

14 октября из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Свет частично исчез в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах столицы.

Также 14 октября в ряде областей Украины вводили аварийные отключения из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Киев Одесская область ДТЭК Киевская область Днепропетровская область Отключения света

