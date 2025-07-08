Зеленский ответил на петицию с призывом декриминализировать порноконтент, которая набрала 25 тысяч голосов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, автор которой призывала к декриминализации производства контента для взрослых .

Соответствующее сообщение было опубликовано 8 июля на сайте электронных петиций.

Глава украинского государства поблагодарил всех граждан, которые создали петицию и которые ее поддержали голосом, а также напомнил, что Украина является правовым государством, где законодательные изменения принимает исключительно парламент.

Как отметил Зеленский, на данный момент на рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект № 12191, который предлагает внести изменения в 301 статтью украинского УК.

Как сказал глава украинского государства, в документе предлагается изложить в новой редакции статью 301 Уголовного кодекса Украины и установить уголовную ответственность исключительно за ввоз в Украину произведений, изображений или других предметов порнографического характера, а также за их распространение среди несовершеннолетних, либо за изготовление, хранение, перевозки таких материалов с целью сбыта.

«Вместе с тем сообщаю, что предложения, высказанные в электронной петиции, направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при рассмотрении соответствующего законопроекта в установленном порядке», — подытожил президент Зеленский.

В ноябре 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект № 12191, который предусматривает декриминализацию порно.

Проект предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса, чтобы взрослые не получали наказание в виде заключения на 3−5 лет за создание и распространение интимного контента.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram заявлял, что несвоевременная уплата украинскими моделями платформы Onlyfans налогов не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены.

30 июня 2025 года модель платформы OnlyFans Светлана Дворникова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию с требованием отменить уголовную ответственность за порнографию. Она объяснила свою инициативу тем, что, несмотря на уплату налогов, стала фигуранткой уголовного дела.

Кроме того, Дворникова в петиции подчеркнула, что платформа OnlyFans ежегодно платит в государственный бюджет Украины более $1 млн налогов.

2 июля стало известно, что петиция с требованием отменить уголовную ответственность за порнографию набрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте президента Украины.