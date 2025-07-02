Петиция к Зеленскому OnlyFans-модели с призывом декриминализировать порно набрала 25 тысяч подписей

Петиция с требованием отменить уголовную ответственность за порнографию набрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте президента Украины. Об этом говорится на сайте электронных петиций.

Сбор подписей завершился всего за три дня. Инициативу активно распространяли в социальных сетях, ее поддерживали пользователи сетей, общественные деятели и народные депутаты.

30 июня модель платформы OnlyFans Светлана Дворникова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию с требованием отменить уголовную ответственность за порнографию. Она объяснила свою инициативу тем, что, несмотря на уплату налогов, стала фигуранткой уголовного дела.

По словам Дворниковой, за пять лет работы на платформе OnlyFans она уплатила государству более 40 миллионов гривен налогов.

Женщина в петиции подчеркнула, что платформа OnlyFans ежегодно платит в государственный бюджет Украины более 1 миллиона долларов налогов. По ее словам, 350 украинских авторов контента задекларировали за год 305,4 миллиона гривен дохода, из которых в бюджет уплатили 59 миллионов гривен налогов.

Она также отметила, что во всех европейских странах совершеннолетние граждане имеют право легально создавать эротический контент.

«Время и Украине присоединиться к цивилизованному миру», — добавила автор петиции.

Дворникова призвала президента поддержать законопроект № 12191, способствовать его внесению в повестку дня Верховной Рады не завтра, «не через месяц, не после войны — сейчас».

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram заявлял, что несвоевременная уплата украинскими моделями платформы Onlyfans налогов не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены.

В ноябре 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект № 12191, который предусматривает декриминализацию порно.

Проект предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса, чтобы взрослые не получали наказание в виде заключения на 3−5 лет за создание и распространение интимного контента.