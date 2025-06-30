«Кто здесь жертва?». Модель OnlyFans обратилась к Зеленскому с призывом декриминализировать порно

Модель платформы OnlyFans Светлана Дворникова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию с требованием отменить уголовную ответственность за порнографию. Она объяснила свою инициативу тем, что, несмотря на уплату налогов, стала фигуранткой уголовного дела.

Об этом стало известно с сайта петиций.

По словам Дворниковой, за пять лет работы на платформе OnlyFans она уплатила государству более 40 миллионов гривен налогов.

«Сорок миллионов — это сотня пикапов или две тысячи FPV-дронов для ВСУ. Сорок миллионов — это сотни убитых на фронте россиян. Однако вместо благодарности за эти деньги государство открыло против меня уголовное дело по статье 301, а правоохранители намекали, что за определенную сумму дело может исчезнуть», — заявила женщина.

Реклама

По словам Дворниковой, к моделям OnlyFans приходят те, кто должен был бы защищать закон, «открывают уголовные дела и предлагают коррупционные сделки».

«Скажите, почему государство преследует за деятельность, в которой нет пострадавших? Моя работа — это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники — совершеннолетние, все действуют по собственному желанию. Где здесь преступление? Кто жертва? Почему статья 301 фактически является машиной для изготовления взяток?» — говорится в тексте петиции.

Дворникова в петиции подчеркнула, что платформа OnlyFans ежегодно платит в государственный бюджет Украины более 1 миллиона долларов налогов. По ее словам, 350 украинских авторов контента задекларировали за год 305,4 миллиона гривен дохода, из которых в бюджет уплатили 59 миллионов гривен налогов.

Она также отметила, что во всех европейских странах совершеннолетние граждане имеют право легально создавать эротический контент.

«Время и Украине присоединиться к цивилизованному миру», — добавила автор петиции.

Дворникова призвала президента поддержать законопроект № 12191, способствовать его внесению в повестку дня Верховной Рады не завтра, «не через месяц, не после войны — сейчас».

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram заявлял, что несвоевременная уплата украинскими моделями платформы Onlyfans налогов не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены.

В ноябре 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект № 12191, который предусматривает декриминализацию порно.

Проект закона предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса, чтобы взрослые не получали наказание в виде заключения на 3−5 лет за создание и распространение интимного контента.