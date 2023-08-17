Онлайн-регистрация недвижимости: стало известно, для жителей каких областей уже доступна услуга в Дії

17 августа, 08:13
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Дія (Фото:diia.gov.ua)

Дія (Фото:diia.gov.ua)

Количество громад, которым доступна услуга регистрации недвижимости онлайн, расширили.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Услуга уже доступна жителям Полтавской и Харьковской областей

Отныне воспользоваться услугой могут жители Полтавской, а также еще больше жителей Харьковской областей.

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Внесение сведений в электронный реестр поможет обезопасить данные от потери, уничтожения или мошенников. Кроме этого, внесение таких данных необходимо для получения компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в рамках программы єВідновлення.

Ранее зарегистрировать недвижимое имущество онлайн могли жители Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и города Луцка Волынской области.

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Как зарегистрировать недвижимость онлайн

Для регистрации недвижимости нужно воспользоваться порталом Дія.

Чтобы онлайн зарегистрировать недвижимость, надо:

— на портале Дія выбрать услугу «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество»;

— внести необходимую информацию и сканы документов;

— подписать заявление электронной подписью.

После этого регистратор самостоятельно отправит запрос в БТИ, а затем внесет данные в реестр. О результате вас уведомят письмом на электронную почту.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Онлайн Полтавская область Харьковская область Недвижимость Жилье Дія єВідновлення

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