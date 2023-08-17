Онлайн-регистрация недвижимости: стало известно, для жителей каких областей уже доступна услуга в Дії
Дія (Фото:diia.gov.ua)
Количество громад, которым доступна услуга регистрации недвижимости онлайн, расширили.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Услуга уже доступна жителям Полтавской и Харьковской областей
Отныне воспользоваться услугой могут жители Полтавской, а также еще больше жителей Харьковской областей.
Внесение сведений в электронный реестр поможет обезопасить данные от потери, уничтожения или мошенников. Кроме этого, внесение таких данных необходимо для получения компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в рамках программы єВідновлення.
Ранее зарегистрировать недвижимое имущество онлайн могли жители Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и города Луцка Волынской области.
Как зарегистрировать недвижимость онлайн
Для регистрации недвижимости нужно воспользоваться порталом Дія.
Чтобы онлайн зарегистрировать недвижимость, надо:
— на портале Дія выбрать услугу «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество»;
— внести необходимую информацию и сканы документов;
— подписать заявление электронной подписью.
После этого регистратор самостоятельно отправит запрос в БТИ, а затем внесет данные в реестр. О результате вас уведомят письмом на электронную почту.