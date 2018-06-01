Онлайн-голосование за участников Совета общественного контроля в НАБУ окончено. Какие кандидатуры выдвигались в надзорный орган

Интернет-голосование за участников Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро завершилось. Среди тех, кто претендует на место в совете, присутствуют адвокаты, представители политических партий и борцы с коррупцией. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Голосование проходило в течение 12 часов, за этот период свои голоса отдали почти 20 тыс. граждан. Это уже четвертые выборы, они проходят ежегодно. Закон О Национальном антикоррупционном бюро Украины предусматривает, что Совет общественного контроля будет состоять из 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью бюро.

Всего в выборах приняли участие 40 кандидатов. Список участников конкурса и информация о них были размещены на сайте НАБУ. Их проанализировали антикоррупционные органы.

Кто попал в список

Среди кандидатов, претендующих на место в Совете общественного контроля НАБУ, есть соратники и защитники фигурантов НАБУ. Например, преподаватель Национального авиационного университета, ректор Владимир Харченко, которого задержали при получении взятки в размере 170 тыс. евро.

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В очередной раз пробует свои силы адвокат Алексей Шевчук, который защищал фигурантов газового дела нардепа Александра Онищенко, янтарного дела Борислава Розенблата, а также других дел в расследовании НАБУ. Во время прошлогодних выборов он провалился. Готовятся к громраде НАБУ несколько бывших и действующих чиновников.

Представители Совета уполномочены избирать на работу всех детективов и других сотрудников НАБУ

Так, Станислав Кравцов от организации Антикоррупционный контроль Украины ранее работал начальником управления информационных технологий в одесском казначействе. А потом баллотировался в Одесский городской совет от Единой Украины.

Еще одним кандидатом является Богдан Матвийчук, который указал в биографии, что работал на должности и.о. одного из отделов Минфина. Есть среди кандидатов и представители Правого сектора и Свободы, среди них Сергей Стерненко, который стал известен на всю страну после вооруженного нападения на него.

Также в новый Совет общественного контроля делегированы своими организациями нынешние члены совета, а именно Сергей Миткалик и Галина Янченко от Антикоррупционного штаба, Екатерина Рыженко от Trancparency International Украины и три представителя общественно-люстрационного комитета - Александра Дрик, Анна Калинчук и Татьяна Козаченко.

Наконец, члены новой организации Демократична сокира орди Максим Дижечко, Татьяна Локацька и Антолий Мазур также среди кандидатов. Эта организация была основана в предпоследний день подачи документов.

Для чего создается Совет общественного контроля

Роль Совета общественного контроля более важная, чем других общественных советов.

Среди кандидатов - праворадикалы, бывшие чиновники, люстраторы, а также сторонники "русского мира"

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин отметил, что представители этого органа входят в конкурсные комиссии, то есть выбирают на работу всех детективов и других сотрудников НАБУ. Кроме того, громрада входит в дисциплинарную комиссию Бюро.

"Общественный совет дает свою оценку отчету руководства НАБУ, налаживает коммуникацию с общественностью. Уровень доверия к НАБУ значительно выше, чем в других антикоррупционных органах. Здесь можно сказать, что такая связь является эффективной. При отборе были обработаны тысячи анкет, которые подавались на конкурс в Национальное антикоррупционное бюро. Очень много недобросовестных кандидатов с помощью общественности удалось отсеять", - отметил Юрчишин.

"Накрутка" голосов

После анализа технического протокола голосования появились три лидера - это представители общественной организации Демократтична сокира орди Максим Дижечко, Татьяна Локацька и Анатолий Мазур. Ее уже прозвали тролль-партией, участники которой являются экс- "советниками" регионалов и сторонниками "русского мира". Главный эксперт группы Антикоррупционная реформа РПР Александр Леменов сообщил, что состоится проверка с последующими возможными довыборами.

"Мне кажется, что при отборе были использованы "порохоботы ". Такая своеобразная манипуляция. Потому что те люди, которые малоизвестны в широких кругах, набрали много голосов. Это вызывает большие сомнения. Я ожидаю проверки, насколько были накручены голоса во время онлайн-голосования", - отметил Леменов.

Официальные результаты голосования объявят 6 июня.