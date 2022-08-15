«Ощущение безнаказанности». Как российская пропаганда помогла ликвидировать штаб ЧВК Вагнера в Попасной — интервью 15 августа, 20:53 Эксклюзив НВ Штаб «вагнеровцев» в Попасной после удара ВСУ (Фото:Денис Казанский via Facebook)

Бестолковость работы военных пропагандистов России помогла украинским военным вычислить и нанести удар по штабу ЧВК Вагнер в оккупированной Попасной на Донбассе, рассказал Радио НВ глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

— Начнем с того, что стало известно вчера вечером: российские пропагандисты опубликовали фото штаба «вагнеровцев» в Попасной. Сразу после публикации в это здание прилетело. Мы же с начала марта, с конца февраля говорим, что нельзя публиковать, нельзя сдавать локации, для украинцев это понятно. Почему оккупанты оказались настолько, извините, тупыми?

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— Здесь ничего удивительного, потому что действительно они чувствовали себя все это время безнаказанными, мы видели, что в течение этих пяти месяцев они могли спокойно приезжать в свои подразделения, штабы, публиковать фото и ничего к ним не прилетало, грубо говоря, потому что у нас нечем было отвечать на такое большое расстояние и такими массированными ракетами. Конечно, ради каждой фотки, каждого поста в социальных сетях нельзя было выпускать какую-то условную точку-у, эту безнаказанность и уверенность в том, что защищены тылы, вполне можно приехать в любую точку, главное, чтобы не на фронте, и себе спокойно проводить свою пропагандистскую работу. Вот она как раз в совокупности дала такой эффект.

Я уверен, что это будет не последняя такая помощь для наших ВС, потому что их российские пропагандисты время от времени все же публикуют подобные посты. Это также случается и в районе Донецка, где они ведут свои репортажи, но опять-таки вот вам и качество их, казалось бы, специфической, потому что это уже условные военкоры, и нашей общей, потому что далеко не все журналисты у нас военные корреспонденты, которые прошли соответствующие тренинги. Минобороны делало на протяжении восьми лет тренинги для журналистов, как надо снимать, что нельзя захватывать горизонты, надо блюрить все привязки к местности.И вот мы видим, что наша общая журналистика намного качественнее, чем их, казалось бы, специальная и тренированная. В то же время вот и результат такого небрежного отношения к своим обязанностям. Поэтому пусть это будет.

— Еще одну деталь хотел с вами обсудить: сейчас уже и The New York Times пишет, что после получения нового вооружения большей дальности, Украина меняет свою военную стратегию и это дополнительно круто работает. Этот удар по Попасной, удары по тыловым точкам, действительно мы можем уже понимать, что оперативные решения нашего командования изменились и меняются, украинские вооруженные силы эволюционируют?

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