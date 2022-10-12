«Россияне бьют по советским картам». Виталий Ким о российских ракетных атаках и прифронтовом Николаеве — интервью 12 октября, 22:01 Эксклюзив НВ Последствия российских обстрелов в Николаевской области, 30 сентября 2022 года (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, в интервью Радио НВ описал, как прифронтовый украинский город пережил варварские ракетные обстрелы РФ в последние дни и продолжает сопротивляться оккупантам.

В течение 10 и 11 октября Россия нанесла масштабные ракетные удары по всей территории Украины. Только 10 октября россияне нанесли более 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. 11 октября Россия продолжила атаковать украинскую инфраструктуру.

Видео дня

Накануне глава Николаевской ОВА рассказал о ситуации в городе и как прошли дни варварских атак РФ в Николаеве.

— Насколько добрый день сегодня для Николаева и области?

— Как считать: жертв нет, раненых нет, то есть день добрый.

— День добрый, но разрушение есть, я понимаю.

— Нет, за сегодняшние сутки у нас отработало ПВО, по области и по командованию Юга, у нас есть только сбитые ракеты, а разрушений нет.

— Чем россияне обстреливают [город]?

— Сейчас они обстреливали в рамках своей «акции» по обстреливанию гражданских городов Украины и критической инфраструктуры, летели Калибры, беспилотники [Shahed-136]. И скажем так, я считаю, что летели через нашу область, поэтому мы их сбивали. По Николаеву, возможно, тоже было, но сбиты на территории области, хорошее количество ракет и Shahed-136, скажем так.

— Летели, по вашему мнению, в Одессу?

— Они точно летели в Одессу, точно летели на север страны, там у них много вариантов, потому что они управляемые. Я вам так скажу, они даже меняли курс после отработки ПВО, они искали, как обходить и меняли мнение уже во время движения.

— Я на эту тему разговаривал с Борисом Филатовым, есть ли у вас идеи по борьбе с этими «мопедами»? Это такое явление, с которым надо бороться, что называется, слушая небо и часто сбивая со стрелкового оружия.