Он не будет ничего писать Путину. Адвокат повторно передал отказ Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, пребывая на 40-м дне голодания в российской колонии, отказался писать прошение о помиловании президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе в комментарии Интерфакс.

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал Динзе.

Защитник рассказал, что режиссер остается в медчасти колонии.

"Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по три-четыре литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", - сказал он.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Условием прекращения его голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России (около 70 человек).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после договоренности двух президентов отправилась в РФ 14 июня. Она до сих пор остается там, однако в визитах к украинским пленникам, в том числе и к Сенцову, ей отказывают. Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова предложила вначале посетить главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона, а затем Сенцова. Украинская сторона настаивает на первоочередности визита к украинцам в российских колониях, которые продолжительное время соблюдают голодовку.

Смотрите также

Ранее Сенцов на просьбу Европейского суда по правам человека прекратить голдовку ответил отказом.

Смотрите также

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Смотрите также

[/see_also]