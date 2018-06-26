Омбудсмен России заявила о недопуске к крымскому дезертиру в СИЗО Киева

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что ей и российскому консулу отказали в посещении крымского дезертира Максима Одинцова в Лукьяновском СИЗО в Киеве.
В пресс-службе российского омбудсмена отметили, что в СИЗО сослались на отсутствие разрешения Министерства юстиции Украины, а также разрешения суда, сообщает Радио Свобода.
Кроме того, Москалькова пожаловалась на недопуск консула России к главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и координатору организации Волонтеры Победы в аннексированном Крыму, представительнице президента России Елене Одновол, передает Громадське.
Россия считает Одинцова и Вышинского своими гражданами.
Напомним, что украинский омбудсмен Людмила Денисова 14 июня прибыла в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых властями РФ.
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Омбудсмен планировала лично увидеть Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Романа Сущенко и других украинских политзаключенных. Однако в визитах ей было отказано.
В 2018 году Максима Одинцова суд признал виновным в государственной измене и дезертирстве и приговорил к 14 годам лишения свободы.
Его вместе с другим дезертиром Александром Барановым задержали в пункте пропуска Чонгар на административной границе с Крымом в ноябре 2016 года, когда они прибыли на подконтрольную Украине территорию, чтобы забрать фальшивые документы о высшем образовании.
После оккупации РФ Крыма Баранов и Одинцов подписали контракт на службу в российской армии, а дипломы им понадобились, чтобы иметь возможность получить офицерское звание.
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