Омбудсмен России заявила о недопуске к крымскому дезертиру в СИЗО Киева

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что ей и российскому консулу отказали в посещении крымского дезертира Максима Одинцова в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

В пресс-службе российского омбудсмена отметили, что в СИЗО сослались на отсутствие разрешения Министерства юстиции Украины, а также разрешения суда, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, Москалькова пожаловалась на недопуск консула России к главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и координатору организации Волонтеры Победы в аннексированном Крыму, представительнице президента России Елене Одновол, передает Громадське.

Россия считает Одинцова и Вышинского своими гражданами.

Напомним, что украинский омбудсмен Людмила Денисова 14 июня прибыла в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых властями РФ.

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Омбудсмен планировала лично увидеть Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Романа Сущенко и других украинских политзаключенных. Однако в визитах ей было отказано.

В 2018 году Максима Одинцова суд признал виновным в государственной измене и дезертирстве и приговорил к 14 годам лишения свободы.

Его вместе с другим дезертиром Александром Барановым задержали в пункте пропуска Чонгар на административной границе с Крымом в ноябре 2016 года, когда они прибыли на подконтрольную Украине территорию, чтобы забрать фальшивые документы о высшем образовании.

После оккупации РФ Крыма Баранов и Одинцов подписали контракт на службу в российской армии, а дипломы им понадобились, чтобы иметь возможность получить офицерское звание.