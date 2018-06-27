Омбудсмен РФ заявила, что не будет просить Путина о помиловании Сенцова

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что не будет писать президенту РФ прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова.

По ее словам, в соответствии с российским законодательством прошение от ее лица не будет рассмотрено, так как есть "определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", передает Интерфакс-Украина.

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - сказала она.

При этом Москалькова не ответила на вопрос, поддержала бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от Сенцова или его родственников.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин ранее нарушил процедуру помилования, когда освободил народного депутата Украины Надежду Савченко. Тогда о ее помиловании попросили вдовы погибших.

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Напомним, 5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.