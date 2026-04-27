Украинские военные могут находиться на позициях больше, чем год (Фото: 95 бригада / Генштаб ВСУ)

В украинской армии существует большая проблема с длительным пребыванием бойцов на позициях, некоторые из них могут жить в блиндажах год и даже больше. Об этом в интервью Украинской правде заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, командиры не соблюдают приказ главнокомандующего ВСУ о максимальном сроке пребывания на позициях для пехоты 15 дней.

«Это мертвая норма, которой никто не придерживается, что приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют свою ответственность за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении», — говорит Решетилова.

Реклама

Офис военного омбудсмена проводит масштабное исследование психологического состояния бойцов в условиях длительного пребывания на позициях. По предварительным результатам, после 40 дней на передовой человеку становится безразлично, выживет он или нет, развивается полная апатия.

«Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что более 40 дней, не может быть эффективным», — указывает Решетилова.

Она добавила, что ее офис готовит предложения главкому по изменению инструкций о пребывании на позициях.

27 января 2026 года в Украине официально начал работу Офис военного омбудсмена, который рассматривает жалобы от военных. Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) военным омбудсменом в октябре 2025-го.