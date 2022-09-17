Убили 54 человека. Омбудсмен записал видеообращение на фоне разрушенной многоэтажки в Изюме 17 сентября, 16:55 Разрушенная многоэтажка в Изюме (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал многоэтажку в освобожденном Изюме Харьковской области, разрушенной авиаударом 9 марта. В результате погибли 54 человека.

Дом находится на улице Первомайской, 2.

«Все мы видим, что „русский мир“ — это всегда боль, это всегда разрушение… это геноцид украинской нации», — сказал Лубинец в видеообращении в Telegram.

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По его словам, местные жители рассказывали о том, как помогали доставать тела из подвалов дома.

«И самое главное, чтобы военнослужащие армии РФ и высшее руководство этого государства были наказаны. Наказание судебное и наказание Божие. Точно это будет», — подчеркнул омбудсмен.

В этом доме погибла семья с ребенком. Фото с места массового захоронения и их могил ранее обнародовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного города.

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник ранее говорил, что за время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли не менее 1000 мирных жителей, там разрушено более 80% инфраструктуры.

15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме обнаружили массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера. Уполномоченный предположил, что большинство погребенных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.

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