Омбудсмен подтвердила факт избиения Балуха в СИЗО, сейчас к нему не пускают адвоката

Адвоката Тараса Омельченко не пускают в СИЗО Симферополя к политзаключенному Владимиру Балуху, которого там избили накануне.

Об этом сообщил архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, который вместе с адвокатом приехал в СИЗО, передает Громадське.

Сначала им отказали сотрудники колонии в доступе к Балуху и предложили подождать начальника колонии, который должен дать разрешение на встречу. Впрочем, он также отказал.

"Начальник СИЗО сказал, что все вопросы - в рабочий день. Но создается странное впечатление, что только нас не пускают. Потому что к нам два адвоката заходили на встречу со своими подзащитными. Еще один адвокат зашел и уже минут 30 его нет", - отметил Климент.

В СИЗО отвергают информацию об избиении Балуха сотрудниками колонии. Начальник СИЗО якобы накануне видел Балуха и "с ним все в порядке".

Климент сообщил, что вместе с адвокатом Омельченко они остаются у СИЗО и надеются, что доступ к Балуху все же предоставят.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также требует немедленно допустить ее к украинскому политзаключенного Владимиру Балуху.

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"Вчера украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили и угрожали расправой: "на яму бросить". Все помните, за что. За стойкую проукраинскую позицию. За сине-желтый флаг на здании. За волю и стремление к свободе", - написала она на своей странице в Facebook.

Она отметила, что, по словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Балух якобы сам спровоцировал конфликт.

"Татьяна Москалькова говорит, что его должны наказать. Не сделали этого только "учитывая его состояние". Но я знаю правду. Его вывели из камеры, подальше от видеонаблюдения, и пытались поставить на колени. Он плевал в лицо надзирателям, но его не сломали. За неповиновение палачи повалили украинца на пол, надели наручники, били по голове, печени и запугивали", - добавила Денисова.

Омбудсмен отметила, что Балуха скоро этапируют, а в дороге с ним может что-то случиться.

"Страшна не только колония, но и путь к ней. "Потеряют" по дороге и никто его больше не увидит. Ни родные, ни друзья, ни знакомые, ни те, кто почти два года за него болеет... Поэтому требую немедленно допустить меня к Владимиру Балуху. В любую минуту я готова выехать к нему ", - отметила Денисова.

Напомним, что украинского активиста Владимира Балуха 14 сентября сильно избили в СИЗО оккупированного Симферополя.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. После месяца голодовки он согласился принимать по два стакана овсяного киселя и 50-70 г ржаных сухарей в день. Его протестная голодовка продолжается уже 180-й день.