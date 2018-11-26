Денисова рассказала о своем звонке российскому омбудсмену, чтобы узнать о судьбе захваченных моряков

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что вышла на связь с российской коллегой Татьяной Москальковой и обсудила ситуацию с захватом украинских моряков на судах.

В комментарии Радио НВ Денисова рассказала, что Москалькова утверждает, что знает о ситуации с задержанными моряками только из открытых источников.

По словам Денисовой, в Крыму распространяют сообщения, что трое тяжелораненых украинских военных сейчас находятся в Крыму. Где еще трое - неизвестно

"Состоялся контакт с Москальковой, я ей звонила, она взяла трубку. Она мне сказала, что имеет информацию только ту, которая распространена, в том числе с сайта ФСБ. Она сделала все необходимые обращения в государственные органы Российской Федерации, которые причастны к этому, и ждет информации о том, сколько украинских моряков находятся в России, в каком они состоянии и нуждаются ли в медицинской помощи", - отметила она.

Также Денисова со ссылкой на крымские СМИ сообщили, что трое украинских моряков находятся в Керчи в больнице в стабильном состоянии.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них в тяжелом состоянии .

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.