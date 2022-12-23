«Аврора» и Оля Полякова собирают 6 млн гривен для ОО «Землячки» на зимнюю форму защитницам 23 декабря, 12:00 Новости компаний «Аврора»

Сеть мультимаркетов «Аврора» и певица Оля Полякова вместе с ОО «Землячки» открывают сбор на 6 миллионов гривен для пошива зимней формы женщинам в ВСУ.

Сложности с обеспечением женской формой наших защитниц есть постоянно. Поскольку с начала полномасштабного вторжения многие женщины добровольно вступили в ряды ВСУ.

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Поэтому сеть мультимаркетов «Аврора» запускает акцию «Даруй тепло, даруючи свято». Главная цель активности — с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года собрать 6 000 000 гривен. Эти средства будут переданы общественной организации «Землячки», запустившей пошив зимней формы и передающей ее бесплатно всем женщинам-военным на передовой, которые делают запросы через инстаграм организации zemliachky.ukrainian_front. Амбасадором акции выступает украинская певица Оля Полякова.

Основной призыв активности — не откладывать жизнь на потом, а создать праздничное настроение в своем доме, согрев защитниц.

Принять участие в акции можно, приобретя в «Авроре» любые новогодние товары: гирлянды, елочные шарики, дождик, искусственные елки, новогодний декор и аксессуары. Десять процентов от каждой покупки таких товаров будут перечислены в ОО Землячки и направлены на пошив зимней формы для женщин-военных.

Купить новогодние товары можно как в магазинах сети, так и в интернет-магазине «Аврора», работающем в тестовом режиме.

«Украинские женщины сильны и красивы, они пример несокрушимой воли и невероятной работоспособности — каждая профессиональна и уникальна на своем фронте.



Эта акция поднимает важный вопрос — праздновать или не праздновать рождественские праздники во время войны? Скажу вам честно, заботиться о подарках и поздравлениях родных — это нормально. Это сохраняет у нас человечность, помогает выстоять и бороться дальше», — прокомментировала свое участие в акции певица Оля Полякова.

Также благотворительную инициативу информационно поддерживает женский футбольный клуб «Кривбасс». Команда клуба призывает всех футбольных болельщиков присоединяться к сбору для наших защитниц.

Присоединиться к благотворительной акции можно не только покупкой новогодних товаров в «Авроре». Все желающие могут поддержать женщин в ВСУ добровольным донатом на банке Монобанк ОО «Землячки».

Собранная сумма будет обновляться каждый день, отслеживать прогресс можно на сайте сбора.

Организаторы акции будут искренне благодарны за информационную поддержку в соцсетях, которую может оказать каждый. Для этого достаточно написать пост или сделать историю с хештегом #даруйтепло.

Фото: «Аврора»

Контакты пресс-службы:

Сеть мультимаркетов «Аврора»

Валерия Мельникова

Тел.: +38099 767−68−97

Email: v.melnykova@avrora.ua

ОО «Землячки»

Алина Стеклова

Тел.: +38067 220−90−02

Email: aasteklova@commsx.agency