Вице-премьер Стефанишина пояснила, как ее родителям удалось купить элитное жилье в Киеве дешевле рыночной цены

По словам вице-премьера по евроинтеграции и руководительницы Минюста Ольги Стефанишиной, ее родители вложили деньги в элитное жилье в центре Киева еще в 2019-м (Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции / Facebook)

Вице-премьер по евроинтеграции и глава Минюста Ольга Стефанишина рассказала, что ее родители вложили деньги в квартиру в ЖК Львовская площадь в Киеве еще в 2019-м, когда там квадратный метр стоил 29 тысяч гривен.

Об этом она сообщила в опубликованном 3 июля интервью проекту Bihus.Info.

Именно по вышеуказанной причине, сказала чиновница, элитное жилье оказалось приобретенным ее родителями почти вчетверо ниже рыночной цены.

В реестре указано, что квартира оформлена осенью 2022-го, когда квадратный метр в ЖК Львовская площадь стоил от $2380 до $2480 долларов (по тогдашнему курсу от 97 342 до 101 432 гривен).

В подтверждение своих слов Стефанишина показала журналистам договор, в котором подтверждается, что ее родители инвестировали в квартиру еще в 2019 году.

«Это все равно были достаточно немалые средства. Поэтому квартиру приобрели с рассроченными платежами», — заявила вице-премьер по евроинтеграции.

Более того, чиновница сказала, что фирмы отца, в которых также работала ее мать, в последние годы и в самом деле не приносят больших доходов, но в то же время бизнес раньше «был прибыльным», а деньги на недвижимость накоплены с тех пор.

«Этот бизнес реальный. Отец всегда работал в этой сфере. Это сеть автошкол в Одесской области. Конечно, в последние годы бизнес родителей не очень процветает, потому что мать очень вроде болеет. Родители не имеют возможности им заниматься. Моя мама бухгалтер, она свою карьеру бросила для того, чтобы помогать отцу с бизнесом. И собственно с 98-го года это и происходит. Поэтому, если, ну, на самом деле посмотреть по отчетности, то как бы они имели возможность себе это купить», — сказала Стефанишина.

При этом, как отметили журналисты Bihus.Info, что отец чиновницы Виталий Кравец приобрел паркоместо в ЖК Львовская площадь уже в 2024 году. Официально за этот год мужчина заработал 350 тысяч гривен, а стандартные парковочные места в нем стоят в районе 1,5 млн грн.

По словам Стефанишиной, она задекларирует квартиру в ЖК Львовская площадь с 1 января 2026 года.

«Мне интересно об этом говорить, потому что именно в рамках выполнения евроинтеграционных обязательств парламент в 2023 году принял решение об открытии деклараций и восстановлении декларирования», — сказала Стефанишина.

При этом, как отмечают журналисты, чиновница признается, что проживает в этой квартире «не очень давно, примерно с конца 2024 года». А, согласно официальному разъяснению НАПК, декларировать нужно все, что используется или полгода больше, или по состоянию на последний день года.