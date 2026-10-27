В Херсоне с трех часов ночи 27 октября не слышно взрывов. Украинская и российская стороны объявили о прекращении огня в связи с проведением гуманитарной миссии в Олешках.

О том, как временное затишье повлияло на жизнь города, рассказали Суспільному медики и местные жители.

По состоянию на 13:00 медики не получали вызовов в связи с пострадавшими в результате артиллерийских обстрелов и атак беспилотников. Всего за день служба экстренной медицинской помощи получила более 40 обращений, сообщила заместитель директора областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лина Бондарева.

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По её словам, детекторы дронов также не подавали звуковых сигналов, поскольку не фиксировали воздушных угроз.

Тем временем на улицах города стало больше людей и автомобилей. Бариста Маргарита рассказала, что благодаря режиму тишины посетители стали чаще приходить в заведения.

«Работается довольно неплохо. Ведь благодаря режиму тишины люди наконец вышли. Сегодня людей больше, намного больше, и это меня немного радует. Надеюсь, что с Олешками всё наконец разрешится. Потому что очень жаль людей, которые там находятся», — поделилась она.

Возле торгового центра горожане отдыхают, прогуливаются, идут по делам.

«Стало спокойнее. Не хочется громко об этом говорить, потому что август и сентябрь были очень тяжелыми. А сейчас людей на улице больше, но тревога всё равно сохраняется», — говорит переселенка из Бериславского района Галина Кириченко.

Ещё одна жительница города, София, отметила, что благодаря прекращению огня смогла спокойнее выйти на работу.

«Чувствую себя свободно. Я вышла на работу, дышу свободно, спокойно. Вижу, что очень много людей вышли на улицу. Несмотря на такую пасмурную погоду, появилась какая-то радость. Может быть, даст Бог, всё это уже закончится», — сказала София.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предположил, что Россия «будет делать всё, чтобы разминировать (дороги в Олешках — ред.) так, чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и оставались там». Он выразил мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей». В то же время президент Украины сказал, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась.