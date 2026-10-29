В Олешках сейчас больше оккупантов, чем жителей — украинский военный описал ситуацию в городе

29 октября, 05:43
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Кадр снятого с дрона видео оккупированных Олешек, обнародованного 24 сентября 2026 года (Фото: 34th Separate Marine Brigade Borysfen/Handout via REUTERS)

Кадр снятого с дрона видео оккупированных Олешек, обнародованного 24 сентября 2026 года (Фото: 34th Separate Marine Brigade Borysfen/Handout via REUTERS)

Военнослужащий и политолог Владимир Молчанов заявил в эфире Radio NV, что в Олешках сейчас больше российских окупантов, чем жителей города.

«Шесть тысяч (людей, остающихся в Олешках — ред.) — это явно завышенная цифра. Ориентировочно две тысячи человек остаются в самих Олешках, и еще, может быть, до тысячи в соседних селах, которые тоже находятся в зоне прекращения огня. … Это также и близлежащие из других общин населенные пункты могут быть. Но, да, это Олешковская громада — Казачьи Лагеря, Левые, Правые Солонцы, Левые, Правые Саги, поселок Заплава», — заявил Молчанов в интервью Radio NV.

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Он добавил, что людей, которые там остаются, несмотря на сверхтяжелые условия, возможно, придется убеждать эвакуироваться, потому что если они не уехали, когда была такая возможность, то, вероятно, «они из тех, кто ни при каких обстоятельствах не захочет уезжать».

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«То есть кто-то все равно останется и продолжит служить, несмотря на свое желание, живым щитом для российских операторов, которые [обстреливают правый берег]. Сейчас там сидит больше российских военных, чем жители Олешек. И сидят они, в частности, в заброшенных квартирах, в многоэтажках, оккупировали их. Сидят они на улицах вдоль реки Чайка, ближайшей к Херсону. Там все полуразрушено. Ситуация с Олешками очень сильно напоминает наши правобережные населенные пункты, потому что дома разрушены. Это, в основном, украинский огонь, но он не просто так, а по местам дислокации российских военных. Их там больше», — рассказал украинский военный.

https://www.youtube.com/watch?v=CCuqEkVGf_4

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

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23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня.

Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Мелания Трамп сообщала, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.

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Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась. Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия позже отметил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

28 октября Лубинец заявил, что в Олешках в течение 30 часов действовал режим тишины, во время которого не было зафиксировано ни одного инцидента. Также в этот день Лубинец сообщил, что в районе Олешек продолжается разминирование маршрутов для гражданских лиц.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Radio NV Олешки

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