Разрушения в оккупированных россиянами Олешках, сентябрь 2026 года (Фото: 34th Separate Marine Brigade Borysfen/Handout via REUTERS)

Украина введет режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции и оказания помощи гражданскому населению.

Об этом 26 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Режим тишины будет действовать исключительно для доставки гуманитарной помощи жителям, остающимся в городе, а также для подготовки к обеспечению свободного передвижения гражданского населения из Олешек.

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В Генштабе призвали граждан внимательно относиться к информации, которую они получают и распространяют, пользоваться только официальными источниками и не доверять непроверенным сообщениям.

Также украинцев просят не распространять слухи о маршрутах, времени и местах передвижения людей и гуманитарных колонн.

В Силах обороны подчеркнули, что делают все возможное для помощи жителям Олешек и будут выполнять необходимые решения ради безопасности и спасения украинских граждан.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Оно должно начаться 29 октября, чтобы доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию гражданского населения, заявили американские официальные лица.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня в районе населенного пункта с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Лубинец рассказал, что гуманитарная операция будет сложной и будет проходить поэтапно. Она предусматривает прекращение огня, доставку помощи и обеспечение свободного выезда гражданских лиц из города.

В Кремле заявили, что согласование прекращения огня и эвакуация могут занять несколько дней.