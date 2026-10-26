Украина вводит режим тишины с 03:00 27 октября исключительно для гуманитарной операции в Олешках — Генштаб
Разрушения в оккупированных россиянами Олешках, сентябрь 2026 года (Фото: 34th Separate Marine Brigade Borysfen/Handout via REUTERS)
Украина введет режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции и оказания помощи гражданскому населению.
Об этом 26 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Режим тишины будет действовать исключительно для доставки гуманитарной помощи жителям, остающимся в городе, а также для подготовки к обеспечению свободного передвижения гражданского населения из Олешек.
В Генштабе призвали граждан внимательно относиться к информации, которую они получают и распространяют, пользоваться только официальными источниками и не доверять непроверенным сообщениям.
Также украинцев просят не распространять слухи о маршрутах, времени и местах передвижения людей и гуманитарных колонн.
В Силах обороны подчеркнули, что делают все возможное для помощи жителям Олешек и будут выполнять необходимые решения ради безопасности и спасения украинских граждан.
Прекращение огня в Олешках — что известно
23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.
Оно должно начаться 29 октября, чтобы доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию гражданского населения, заявили американские официальные лица.
Позже Генштаб ВСУ сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня в районе населенного пункта с 03:00 27 октября по киевскому времени.
Лубинец рассказал, что гуманитарная операция будет сложной и будет проходить поэтапно. Она предусматривает прекращение огня, доставку помощи и обеспечение свободного выезда гражданских лиц из города.
В Кремле заявили, что согласование прекращения огня и эвакуация могут занять несколько дней.