Россия отказалась продлить режим прекращения огня в Олешках — AFP

2 ноября, 08:28
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Временно оккупированные Олешки в Херсонской области (Фото: Commissioner for Human Rights / Х)

Временно оккупированные Олешки в Херсонской области (Фото: Commissioner for Human Rights / Х)

Самое продолжительное перемирие за время войны России против Украины, действовавшее в восточной части Херсонской области, завершилось в воскресенье, 1 ноября. Киев хотел его продлить, однако Москва отклонила это предложение.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на украинских официальных лиц, пишет France24.

Эта редкая пауза в боевых действиях, достигнутая при посредничестве первой леди США Мелании Трамп и начавшаяся 27 октября, позволила провести гуманитарную миссию в оккупированном Россией городе Олешки, а также дала возможность местным жителям эвакуироваться.

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Ни одна из сторон не сообщила о нарушениях после вступления перемирия в силу. Один из украинских народных депутатов назвал это «самой значительной деэскалацией с 2022 года».

Как сообщил AFP украинский чиновник, Министерство иностранных дел Украины предложило продлить перемирие, но «россияне этого не хотят».

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Один из жителей Херсона, с которым пообщались журналисты, отметил, что прекращение огня стало «глотком свежего воздуха».

«Мы должны использовать это время, чтобы успеть сделать необходимые дела. Сейчас мы обрезаем кусты роз на зиму», — рассказал 38-летний садовник Владимир Омельченко.

Папа Лев XIV, призвавший Россию к перемирию в Олешках, выразил надежду, что эта временная пауза «усилит стремление к диалогу и приведет к новым конкретным мирным инициативам».

Украинский офицер выразил обеспокоенность тем, что после возобновления боевых действий ситуация может стать «хуже, чем была раньше».

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По его словам, российские войска, дислоцированные на другом берегу Днепра, воспользовались затишьем последних дней, чтобы сосредоточить дополнительные силы, перебросить боеприпасы и собрать разведывательные данные об украинских позициях с помощью беспилотников.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал местных жителей быть особенно бдительными после завершения перемирия и «немедленно реагировать на предупреждения о российских атаках».

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Россия Херсонская область Война России против Украины Олешки

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