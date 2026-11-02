Самое продолжительное перемирие за время войны России против Украины , действовавшее в восточной части Херсонской области, завершилось в воскресенье, 1 ноября. Киев хотел его продлить, однако Москва отклонила это предложение.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на украинских официальных лиц, пишет France24.

Эта редкая пауза в боевых действиях, достигнутая при посредничестве первой леди США Мелании Трамп и начавшаяся 27 октября, позволила провести гуманитарную миссию в оккупированном Россией городе Олешки, а также дала возможность местным жителям эвакуироваться.

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Ни одна из сторон не сообщила о нарушениях после вступления перемирия в силу. Один из украинских народных депутатов назвал это «самой значительной деэскалацией с 2022 года».

Как сообщил AFP украинский чиновник, Министерство иностранных дел Украины предложило продлить перемирие, но «россияне этого не хотят».

Один из жителей Херсона, с которым пообщались журналисты, отметил, что прекращение огня стало «глотком свежего воздуха».

«Мы должны использовать это время, чтобы успеть сделать необходимые дела. Сейчас мы обрезаем кусты роз на зиму», — рассказал 38-летний садовник Владимир Омельченко.

Папа Лев XIV, призвавший Россию к перемирию в Олешках, выразил надежду, что эта временная пауза «усилит стремление к диалогу и приведет к новым конкретным мирным инициативам».

Украинский офицер выразил обеспокоенность тем, что после возобновления боевых действий ситуация может стать «хуже, чем была раньше».

По его словам, российские войска, дислоцированные на другом берегу Днепра, воспользовались затишьем последних дней, чтобы сосредоточить дополнительные силы, перебросить боеприпасы и собрать разведывательные данные об украинских позициях с помощью беспилотников.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал местных жителей быть особенно бдительными после завершения перемирия и «немедленно реагировать на предупреждения о российских атаках».

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

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30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.