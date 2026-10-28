Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Олешках Херсонской области в течение 30 часов действовал режим тишины , во время которого не было зафиксировано ни одного инцидента.

Об этом он сообщил в среду, 28 октября, в своем Telegram.

По его словам, этому, в частности, способствовало постоянное общение с российским омбудсменом Яной Лантратовой, с которой он координирует выполнение достигнутых договоренностей.

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Лубинец также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп и ее команду за внимание к гуманитарной миссии и поддержку гражданского населения Олешек.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки продовольствия и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предположил, что Россия «будет делать всё, чтобы разминировать (дороги в Олешках — ред.) так, чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и оставались там». Он выразил мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей». В то же время президент Украины отметил, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась. Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия позже отметил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.