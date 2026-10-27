По состоянию на 09:00 вторника, 27 октября, россияне соблюдают режим тишины, введенный в рамках гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области . Об этом заявил представитель 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль, сообщает Суспільне.

«Морская пехота продолжает внимательно следить за развитием ситуации и контролировать изменения оперативной обстановки. В случае каких-либо существенных изменений мы будем оперативно информировать общественность», — сказал Дрогаль.

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Ранее, 27 октября, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в Олешках началась важная гуманитарная миссия. В районе ее проведения объявлено о двустороннем прекращении огня. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место для координации процесса.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

По его словам, Украина проводит гуманитарную миссию совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предположил, что Россия «будет делать всё, чтобы разминировать так (дороги в Олешках — ред.), чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и оставались там». Он считает, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей».

В то же время президент Украины заявил, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.