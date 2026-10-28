Как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, в рамках гуманитарной миссии в Олешках он сотрудничает с Уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой (Фото: 34th Separate Marine Brigade Borysfen/Handout via REUTERS)

Об этом 28 октября заявил уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

«С 27 октября на определённых территориях действует режим тишины, которого стороны соблюдают. В настоящее время продолжается разминирование маршрутов. Это важный этап для безопасной доставки гуманитарной помощи и дальнейшего выезда гражданских лиц, желающих покинуть город», — сказал он.

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Кроме того, как сообщил Лубинец, в рамках гуманитарной миссии в Олешках он сотрудничает с Уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

Позже первая леди США Мелания Трамп также подтвердила в социальных сетях, что Украина и Россия начали операции по разминированию для безопасной доставки гуманитарной помощи в Олешки.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Ночью 27 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил, что в Олешках и на других определённых территориях, связанных с гуманитарной миссией, введён режим прекращения огня.

Впоследствии глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Мелания Трамп сообщила, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.

Утром 27 октября глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась. Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия позже отметил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

28 октября омбудсмен Лубинец заявил, что в Олешках в течение 30 часов действовал режим тишины, в ходе которого не было зафиксировано ни одного инцидента.