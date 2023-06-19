Подрыв Каховской ГЭС: в захваченных Олешках могли погибнуть более 500 человек — Центр нацсопротивления 19 июня, 17:58 Подтопленные Олешки, 7 июня 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Более 500 жителей временно захваченных Олешек на левом берегу Херсонской области могли погибнуть в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления в понедельник, 19 июня.

В Центре рассказали, что российские оккупанты не эвакуировали с захваченных и подтопленных ими территорий людей без паспорта страны-террориста России.



«Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, у кого нет российского паспорта. Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и просто человечности, россияне оставили местных на смерть», — сказано в сообщении.

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Центр нацсопротивления напомнил, что действия российских оккупантов в отношении мирных жителей имеют признаки геноцида, и предупредил, что все причастные к издевательствам над украинцами понесут справедливое наказание.

Глава МВД Игорь Клименко накануне заявил, что по состоянию на вечер 18 июня известно о гибели 17 мирных жителей в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Из них 13 — утонули, четыре — были смертельно ранены во время эвакуации. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Инфографика: NV

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



По информации Херсонской ОВА, средний уровень воды по состоянию на 19 июня — 0,74 м.



Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

