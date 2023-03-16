По примеру танковой. Командующий Воздушными силами призвал НАТО создать «авиационную коалицию» в поддержку Украины 16 марта, 21:40 Николай Олещук (Фото:Скриншот видео Минобороны / YouTube)

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук призвал коллег из стран-членов НАТО создать «авиационную коалицию» и нарастить усилия по предоставлению ВСУ современных многоцелевых истребителей четвертого поколения.

Во время онлайн-участия в симпозиуме командующих воздушными силами стран-членов НАТО он коротко проинформировал коллег об актуальной обстановке на основных направлениях боевых действий и отметил необходимость наращивания противовоздушной обороны Украины, как ее наземной составляющей, так и воздушной.

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«Обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным Силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, способных эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий», — сказал Олещук.

Он отметил, что «лишь общие, согласованные» действия партнеров могут поспособствовать скорейшему получению Украиной западных самолетов. При этом Олещук привел в пример «танковую коалицию».

«Хотел бы получить вашу поддержку и призываю создать авиационную коалицию под лозунгом «Победа на земле куется в небе», — сказал Олещук.