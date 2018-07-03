03 июля 2018, вторник

"Олег, Украина с тобой". На НСК Олимпийский прошла акция в поддержку Сенцова

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В Киеве, на стадионе НСК Олимпийский, 2 июля, активисты провели акцию в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, передает Крым.Реалии.

Активисты заняли центральные трибуны стадиона и разместили баннер "Олег Сенцов. Украина с тобой!". После этого на стадионе погас свет, и активисты подсветили баннер фаерами, выкрикивая "Свободу Олегу Сенцову, Крым – это Украина". Поддержать политзаключенного пришли известные общественные деятели, а также политики.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.

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