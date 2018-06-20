Олег Сенцов не попросит помилования у Путина. Почему украинские политзаключенные не увидят омбудсмена

Олег Сенцов не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко. Так она отреагировала на заявление представителя Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что Сенцов "сам мог бы позаботиться о своем помиловании". Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сорванные договоренности

Геращенко напомнила, что за помилованием Надежды Савченко формально обратились родственники погибших журналистов РФ. Почему бы самому Пескову или омбудсмену Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова, отметила Геращенко.

Москалькова должна посетить российских заключенных в Украине

Сенцов, Сущенко, Кольченко, Карпюк и Клих не увидят украинского обудсмена.

Договоренности по визитам политзаключенных в России были сорваны, сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, еще вчера были четкие договоренности с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой на синхронное посещения политзаключенных. Переговоры будут продолжаться, пока украинская делегация не встретится с заключенными, констатировала Денисова.

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Украина не должна уподобляться России. Москалькова должна посетить заключенных в Украине россиян, заявил директор харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. По его мнению, это даст дополнительные аргументы для переговоров в Нормандском формате и покажет, что Украина - демократическое государство.

Заявление Дмитрия Пескова

По мнению эксперта международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, Украина действительно должна подключить третьих лиц к решению проблемы.

Песков заявил, что Сенцов "сам мог бы позаботиться о своем помиловании"

Несмотря на это, последнее слово в освобождении украинских политзаключенных остается за Кремлем, добавил Капитоненко.

Украинский обмудсмен Людмила Денисова на прошлой неделе отправилась в Российскую Федерацию.

Там она должна была посетить украинских политзаключенных, в частности речь идет об Олеге Сенцове, Романе Сущенко, Станиславе Клыхе, Александре Кольченко и Николае Карпюке.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что общественный резонанс вокруг дела Сенцова не может повлиять на решение российского суда. Так он прокомментировал обращение российских кинематографистов во время московского кинофестиваля Кинотавр. По словам Пескова, украинский режиссер должен сам поставить вопрос о своем помиловании.