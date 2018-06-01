01 июня 2018, пятница

Олег Сенцов отказался от работы в колонии - сестра политзаключенного в РФ

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Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан
Крым.Реалии (RFE/RL)

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан

Заключенный по политическим мотивам в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался от работы в колонии строгого режима Белый медведь.

Об этом сообщила сестра Олега Сенцова Наталья Каплан в эфире Радио НВ.

Она отметила, что колония, в которой находится Сенцов, имеет барачную систему, где в каждом из бараков живут по несколько десятков заключенных. Большинство занимаются малооплачиваемой лагерной работой, часто — камнеобработкой.

Ранее сестра политзаключенного в РФ Олега Сенцова сообщила, что адвокат будет навещать его минимум раз в две недели.

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.

Сегодня, 1 июня проходит глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру планируются акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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