Олег Сенцов отказался от работы в колонии - сестра политзаключенного в РФ

Заключенный по политическим мотивам в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался от работы в колонии строгого режима Белый медведь.

Об этом сообщила сестра Олега Сенцова Наталья Каплан в эфире Радио НВ.

Она отметила, что колония, в которой находится Сенцов, имеет барачную систему, где в каждом из бараков живут по несколько десятков заключенных. Большинство занимаются малооплачиваемой лагерной работой, часто — камнеобработкой.

Ранее сестра политзаключенного в РФ Олега Сенцова сообщила, что адвокат будет навещать его минимум раз в две недели.

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.

Сегодня, 1 июня проходит глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру планируются акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.