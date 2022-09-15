Хотели «дойти в Киев»: СБУ сообщила о подозрении Цареву и еще двум коллаборантам

15 сентября, 17:39
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Цареву грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Цареву грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще трем коллаборантам, среди которых оказался бывший нардеп-регионал Олег Царев.

Как рассказали в ведомстве, им вменяют:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч.1 ст. 332−2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на ее территорию).

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Кроме Царева, фигурантами уголовных дел стали также его коллега-регионал Владимир Олейник и фейковый «министер иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

СБУ
Фото: СБУ

Все трое подозреваемых, которые после падения режима Виктора Януковича сбежали из страны, известны своими антиукраинскими и сепаратистскими высказываниями, и поддерживали агрессию РФ еще с 2014 года.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения они незаконно пересекли государственную границу и прибыли на временно захваченную территорию Киевской области, чтобы помогать установлению на ней оккупационного режима.

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В частности, задокументировано, что в селе Катюжанка Вышгородского района коллаборанты записывали интервью для кремлевской пропаганды, в которых:

  • называли украинские власти «нацистами» и приводили манипулятивные «факты», оправдывая вторжение ВС РФ;
  • пропагандировали идеи так называемого «русского мира», называя российских солдат «освободителями».

«Установлено, что фигуранты в сопровождении вооруженных военнослужащих с РФ вторглись в церковь во время богослужения и склоняли прихожан к переходу на сторону врага. В частности, призвали признать оккупационные власти страны-агрессора… Злоумышленники также неоднократно посещали Катюжанскую общеобразовательную школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев, а сам социальный объект превратили в огневую позицию», — отметили в СБУ.

За все это пособникам оккупантов грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

При этом ранее Царев уже был заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за призывы к изменению украинских границ и насильственному изменению конституционного строя.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Олег Царев Киевская область Государственная измена Подозрение Коллаборант Война России против Украины

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