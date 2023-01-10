Глава Одесской ОВА уволил своего заместителя, которого поймали на взятке 10 января, 15:06 Олег Муратов (Фото:Одесса-Медиа)

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова. Последнего накануне задержали на взятке.

Об увольнении Муратова сообщил сам Марченко у себя в Telegram-канале.

В Одесской ОВА отметили, что приказ об увольнении Марченко был издан 10 января.

Других комментариев глава Одесской ОВА не дал.

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5 января в Одессе задержали заместителя главы областной военной администрации Олега Муратова. По данным следствия, он пытался «отмазать» от тюрьмы одного из своих сотрудников за 35 тысяч долларов.

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником аванса в размере 27 тысяч долларов и задержали его после передачи указанной суммы своему водителю.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

