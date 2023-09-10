«Очередная позиция взята». Сенцов получил контузию во время боев возле Работино 10 сентября, 20:15 Олег Сенцов (Фото:Олег Сенцов/Facebook)

Украинский режиссер и военный ВСУ Олег Сенцов получил легкую контузию во время боевых действий возле Работино на Запорожском направлении.

Об этом Сенцов сообщил в воскресенье, 10 сентября, в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его и его семью в это сложное время.

«Со мной все хорошо. Спасибо тем, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята», — отметил военный.

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Сенцов в своем сообщении рассказал о потерях на его направлении. По его словам, многие военные получили ранения от обломков и пуль. Однако он не нуждался в госпитализации, поэтому продолжил службу.

«К сожалению, на этот раз не обошлось без потерь. Много раненых: осколки и пулевые. Мне повезло — легкая контузия и снова надрыв перепонки. Госпитализироваться нет необходимости, еще много работы, и не только под Работино», — написал украинский режиссер.

Он отметил, что каждый бой всегда кажется сложнее, чем предыдущий, однако этот был сверхтяжелым.

«В память о нем мне останется этот маленький „подарочек“, который нашелся в бронике уже на базе», — подчеркнул Сенцов.

Фото: Олег Сенцов/Facebook

9 июля Сенцов рассказал в видеообращении, что получил легкую контузию. 17 июля Сенцов сообщил, что во время десантирования его подразделение попало под артиллерийский обстрел, а он получил получил ранение.