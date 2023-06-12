«Погон догнал на Запорожском направлении». Сенцова повысили в звании 12 июня, 22:46 Олег Сенцов (Фото:Олег Сенцов/Facebook)

Олегу Сенцову, украинскому режиссеру, который с начала полномасштабного вторжения РФ защищает Украину, присвоено звание младшего лейтенанта.

Об этом Сенцов сообщил в Facebook и опубликовал фото.

Фото: Олег Сенцов/Facebook

Он получил повышение, находясь на запорожском направлении, где его подразделение шестой день ведет тяжелые бои.

«Погон догнал меня на запорожском направлении, где уже шестой день мое подразделение ведет тяжелые бои. Нам не легко, но мы выполним свою работу. Честь имею!», — написал украинский режиссер.

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Ранее Сенцов имел звание младшего сержанта. Приказ о его повышении был издан 5 июня.