«Погон догнал на Запорожском направлении». Сенцова повысили в звании

12 июня, 22:46
Поделиться:
Олег Сенцов (Фото:Олег Сенцов/Facebook)

Олег Сенцов (Фото:Олег Сенцов/Facebook)

Олегу Сенцову, украинскому режиссеру, который с начала полномасштабного вторжения РФ защищает Украину, присвоено звание младшего лейтенанта.

Об этом Сенцов сообщил в Facebook и опубликовал фото.

Олег Сенцов/Facebook
Фото: Олег Сенцов/Facebook

Он получил повышение, находясь на запорожском направлении, где его подразделение шестой день ведет тяжелые бои.

«Погон догнал меня на запорожском направлении, где уже шестой день мое подразделение ведет тяжелые бои. Нам не легко, но мы выполним свою работу. Честь имею!», — написал украинский режиссер.

Видео дня

Читайте также:
«Папа существует не только в телефоне». Олег Сенцов растрогал первым совместным фото с трехмесячным сыном

Ранее Сенцов имел звание младшего сержанта. Приказ о его повышении был издан 5 июня.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Олег Сенцов Политзаключенные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X