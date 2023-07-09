«Мы все равно победим». Сенцов получил контузию во время контрнаступления 9 июля, 21:16 Олег Сенцов (Фото:Олег Сенцов/Facebook)

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который с начала полномасштабного вторжения РФ защищает Украину, получил контузию на фронте.

Об этом в воскресенье, 9 июля, рассказал Сенцов в видеообращении в Facebook.

Сенцов записал видео лежа сразу после окончания битвы за важный для контрнаступления рубеж.

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По его словам, трое бойцов получили осколочные ранения, а он легкую контузию.

«Зачем я все это рассказываю, чтобы вы знали, что мы все равно победим все в этой войне, но чтобы вы все знали цену, которую мы за нее платим», — сказал украинский защитник в видео.

В подписи под видео он отметил, что записал сообщение вчера, а сегодня он и трое раненых бойцов находятся в больнице.

Сенцов также написал, что ему уже лучше.

12 июня Олегу Сенцову было присвоено звание младшего лейтенанта.