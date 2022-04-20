«Пока медленно»: Сенцов отправился из-под Киева на юго-восток и рассказал о наступлении «орков»
По словам Олега Сенцова, на данное время ВС РФ используют в основном артиллерию (Фото:Олег Сенцов/Facebook)
Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, воевавший ранее против российских оккупантов в Киевской области в составе местной теробороны, отправился на Донбасс.
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Сенцова, войска РФ действительно начали свое наступление в рамках так называемой «второй фазы», однако пока что оно идет вяло.
«Пару недель как откомандировался от киевской ТРО к одному из отрядов спецназначения. Сейчас работаем на юго-востоке страны. Наступление орков началось, но пока медленное — больше работает арта, грады и минометы», — написал он у себя в Facebook.
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