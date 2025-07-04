Издевательства над военными в 211-й бригаде: дело комбрига Побережнюка передали в суд

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка. Его подозревают в покрывании издевательств над военнослужащими.

Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, Побережнюк, занимая должность командира, знал о фактах пыток и бесчеловечного обращения со стороны подчиненного ему офицера — командира взвода, который в течение февраля-июля 2024 года систематически превышал свои полномочия и издевался над солдатами. Несмотря на это, экс-командир не принял никаких мер и не инициировал привлечение виновного к ответственности.

Побережнюку инкриминируют бездействие военной власти в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Сейчас он находится под стражей. Досудебное расследование проводило ГБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Скандал в 211 бригаде ВСУ — что известно

16 декабря 2024 года Украинская правда опубликовала материал об издевательствах над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ и вымогательстве денег. Утверждалось, что «самой одиозной семьей» в бригаде были Пастухи: отец Валерий — начальник штаба, а сын Владислав — командир одного из взводов в первом батальоне бригады.

В Генштабе ВСУ отреагировали на расследование УП и заявили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно направляет комиссию Военной службы правопорядка для проверки.

В тот же день министр обороны Украины Рустем Умеров поручил главной инспекции проверить факты, изложенные в статье Украинской правды.

17 декабря ГБР начало расследование по указанным фактам. Командиру бригады Олегу Побережнюку объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он привлекал подчиненных военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области, отвлекая их от выполнения служебных обязанностей.

19 декабря командира бригады Побережнюка отправили под стражу с правом внесения 908 400 грн залога. 20 декабря он вышел из-под ареста под залог. 30 декабря комбрига взяли под стражу во второй раз.