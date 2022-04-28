Устроил скандал. В Киеве машина с Олегом Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ 28 апреля, 21:38 Цей матеріал також доступний українською ДТП в Киеве (Фото:Скриншот видео Олег Ляшко via Facebook)

В Киеве на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской произошло ДТП с участием автомобиля, где был бывший депутат Олег Ляшко и машины, где находились сотрудники СБУ.

На своей странице в Facebook Олег Ляшко заявил, что автомобили правоохранителей якобы нарушили ПДД и двинулись на красный свет с включенными проблесковыми маячками. Он также опубликовал видео с места инцидента.

Видео дня

После аварии он начал ссориться с водителем и пассажиром Lexus на служебных номерах.

Пресс-служба СБУ в комментарии УП подтвердила факт ДТП. Однако призвала политика не превращать аварию в шоу.

«Автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата. В случае доказательства вины и при принятии соответствующего судебного решения, водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом», — сообщили в СБУ.

СБУ также проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника для принятия дисциплинарных решений.

«При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экс-народного депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих», — добавили в СБУ.

По словам Ляшко, в результате аварии пострадали два человека, которые находились с ним а авто.

Ляшко заявляет, что ПДД нарушила еще одна машина на служебных номерах Mercedes, но она скрылась с места происшествия.

На видео, опубликованном бывшим нардепом, на нем заметна кобура с пистолетом.

На лобовом стекле автомобиля Lexus были прикреплены документы с символикой СБУ и КГГА.

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