Бывший глава СБУ в Крыму Олег Кулинич предстанет перед судом. Его обвиняют в госизмене 3 июля, 12:16 Олег Кулинич (Фото:ГБР)

Бывший начальник главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олег Кулинич, которого, в частности, обвиняют в государственной измене, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в понедельник, 3 июля.

В апреле работники ГБР завершили расследование уголовного производства по госизмене. Там рассказали, что Кулинич сознательно затягивал ознакомление с материалами дела, поэтому следователи должны были обратиться в суд касательно ограничения соответствующих сроков. Сейчас дело направили в суд.

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16 июля 2022 года Кулинича задержали во время спецоперации ГБР и СБУ.

По данным следствия, он сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним Котыгорошко, а его деятельность курировал так называемый «политический офис» в Москве, который организовали по заданию российской спецслужбы экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев.

По версии следствия, еще до начала полномасштабного вторжения России Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, занимался расстановкой «своих людей» в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.



Кулиничу выдвинули обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.