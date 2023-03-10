В Киеве попрощались с погибшими под Бахмутом отцом и сыном Хомюками 10 марта, 13:43 Олег и Никита Хомюки вместе погибли под Бахмутом (Фото:241 бригада територіальної оборони міста Києва/Facebook)

В пятницу, 10 марта, в Киеве попрощались с погибшими под Бахмутом отцом и сыном Олегом и Никитой Хомюками.

Как сообщает Укринформ, панихида по ним состоялась на Майдане Незалежности в центре украинской столицы.

Военных похоронят на Лесном кладбище в Киеве.

Фото: Обозреватель

Фото: Обозреватель

Фото: Обозреватель

Олег с позывным Хома и его сын Никита с позывным Турист погибли в боях за Бахмут.

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Они вдвоем пошли защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. И вместе погибли на боевых позициях.

Отец закрыл собой сына во время обстрела.