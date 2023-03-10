В Киеве попрощались с погибшими под Бахмутом отцом и сыном Хомюками

10 марта, 13:43
Поделиться:
Олег и Никита Хомюки вместе погибли под Бахмутом (Фото:241 бригада територіальної оборони міста Києва/Facebook)

Олег и Никита Хомюки вместе погибли под Бахмутом (Фото:241 бригада територіальної оборони міста Києва/Facebook)

В пятницу, 10 марта, в Киеве попрощались с погибшими под Бахмутом отцом и сыном Олегом и Никитой Хомюками.

Как сообщает Укринформ, панихида по ним состоялась на Майдане Незалежности в центре украинской столицы.

Военных похоронят на Лесном кладбище в Киеве.

Обозреватель
Фото: Обозреватель
Обозреватель
Фото: Обозреватель
Обозреватель
Фото: Обозреватель

Олег с позывным Хома и его сын Никита с позывным Турист погибли в боях за Бахмут.

Видео дня

Они вдвоем пошли защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. И вместе погибли на боевых позициях.

Читайте также:
В Ивано-Франковской области попрощались с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи

Отец закрыл собой сына во время обстрела.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Похороны Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X